عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

صدى البلد

كمْ تمنيت مرور الأيام ..ونسيت أنها عمري


إن مرور الأيام هو أمر لا يمكن تجاهله، ويجب علينا أن نتوقف للحظة ونتساءل: هل نعيش فقط لأجل الواجبات والمسئوليات، أم أننا نستفيد حقًا من كل يوم يمر بنا؟


لذلك، ألقِ نظرة حولك الآن، واكتشف الجمال الذي يحيط بك، هل تشعر بدفء أشعة الشمس على وجهك؟ 


هل تستمتع برائحة الهواء النقي؟ هل تستمع إلى ضحكات أحبائك؟ إنها اللحظات الصغيرة التي يمكن أن تجعل الحياة ممتعة ومليئة بالسعادة، إذا أعطينا لها الاهتمام الذي تستحقه.


"لا تنتظر حتى يحدث شيء معين في المستقبل لتبدأ في الاستمتاع بالحياة، لا تؤجل السعادة والتقدير حتى تحقق أهدافك أو تنجز مهامك اليومية، ابدأ الآن، هنا .. والآن".


عندما ننغمس في ضجيج الحياة ومتطلباتها، قد نجد أنفسنا فقدنا السيطرة على مرور الوقت وننسى أنها لحظات ثمينة تمثل جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ولعل السبب في ذلك هو الاعتياد ، فمن السهل أن نتعلق بروتيننا اليومي ومهامنا الحياتية، ونترك الأيام تمضي بسرعة دون أن نلاحظ ذلك.


فنحن نعيش في عصر يعج بالمشاغل والمسؤوليات، ومن الصعب التوقف للحظات والتفكير في الوقت الذي يمر بنا.


لا أتذكر أنني خلال سنوات عمري سألت نفسي وماذا بعد ؟
فالأيام تمر وتمر معها سنوات حياتنا ، ولذلك ، يتعين علينا أن نتذكر أن الأيام لا تعود، وأن كل لحظة تمر هي جزء لا يتجزأ من عمرنا.


فعندما ننسى أن الأيام تمثل عمرنا، نفقد فرصة قيّمة للنمو والتطور الشخصي، وكثيرًا ما تكون الأيام هي منحنيات في طريقنا الحياتي، تقدم لنا فرصًا جديدة لتحقيق أحلامنا وتحقيق أهدافنا، وقد تمر بجوارنا فرص كبيرة دون أن نلاحظها!


ببساطة .. لأننا "غارقون في الروتين والتفاصيل اليومية". 
فإذا كنا نتذكر أنها عمرنا وأن الوقت قد لا يعود، فسنكون أكثر استعدادًا لالتقاط تلك الفرص والاستفادة منها.
ولذلك، فالاستمتاع بالحاضر هو جزء آخر مهم من فهمنا لأهمية مرور الأيام، وقد نعيش في مستقبل مستمر، حيث نفكر في ما سيحدث ونخطط للغد، لكن في هذه العملية، نغفل عن اللحظة الحالية والفرص التي تقدمها لنا.
وإدراك أن الأيام هي جزء لا يتجزأ من عمرنا يمكن أن يحفزنا على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر توازنًا في حياتنا، فيمكن أن يساعدنا على تحديد أولوياتنا وتوجيه جهودنا نحو الأمور التي تعطي حياتنا قيمة ومعنى، وقد نجد أنفسنا نختار الاستثمار في العلاقات القوية والصحة الجيدة وتحقيق الأهداف الشخصية بدلاً من الانشغال الدائم بالأمور السطحية التي تسحب عمرنا دون أن نحقق نجاحات لأنفسنا.

إن النظر في النتيجة المعلقة على الجدار، وقطع أوراق الأيام منها يوماً بعد يوم ، يذكرنا بأن الحياة قصيرة وقيمة، قد يكون هناك أيام صعبة وتحديات كثيرة في طريقنا، ولكن يجب علينا أن نتذكر أن كل يوم يمثل فرصة جديدة للتعلم والنمو وتحقيق السعادة.
لذا، دعونا نعيش حياتنا بكل وعي وتوازن، ونستمتع بكل لحظة تمر علينا، ونقدر قيمة كل يوم في مسيرتنا القصيرة هنا على هذه الأرض.
ولتجنب نسيان أهمية مرور الأيام والاستمتاع بالحياة بشكل عام، حاول أن تكون حاضرًا في اللحظة الحالية ويكون تركيز اهتمامك على ما يحدث في الوقت الحاضر. 
ومن المهم جدا أن تمنح نفسك وقتًا للاستجمام والاسترخاء بعيدًا عن التزاماتك اليومية، وبعد ذلك قم بتحديد الأولويات في حياتك وتحديد الأهداف الشخصية والمهنية التي ترغب في تحقيقها،  بترتيب الأولويات، يمكنك توجيه جهودك ووقتك نحو الأمور التي تعتبرها الأكثر أهمية وتعطي حياتك قيمة.


"إذا كانت الحياة لوحة فنية، فالأيام هي الألوان التي تضفي على تلك اللوحة جمالها ورونقها، لكل يوم لونه وقصته الفريدة، فتمتع بكل لون وكل قصة".
ولا تنتظر لحظة مثالية، بل قم بخلقها بنفسك واغمر الحياة بإشراقة فنية لا تُنسى، أنت الفنان والأيام هي قصاصات قماشك، فلنجعلها شهادة فنية للحظات تتوه فيها الأعوام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

عمرو هاشم ربيع يقترح تقديم المجلس الأعلى للتعليم مشروعات قوانين للبرلمان

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

أصول الدين بالزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم لـ 5 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ