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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور المحافظ ومساعدا وزير العدل.. افتتاح مقر جديد للشهر العقاري بالفيوم

محافظ الفيوم ومساعد
محافظ الفيوم ومساعد وزير العدل أثناء الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والنائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، المقر الجديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بنادي المحافظة "فرع توثيق نادي محافظة الفيوم".

كما حضر الافتتاح، المستشار إيهاب سرور مدير المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشار أحمد صابر عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، المشرف على مكاتب الشهر العقاري بمحافظتي الفيوم وبني سويف، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية،  والمستشارين يامن يوسف، وخالد عثمان، وممدوح البحيري، وندى جمال التوني بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار أيمن محمود حنفي رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون، المستشار بهيئة قضايا الدولة بالفيوم، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، والدكتور عمرو العربى مدير عام التفتيش على مكاتب الشهر العقارى بالوجه القبلي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة العدل، أمين مكتب الشهر العقاري بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام الفرع الجديد للشهر العقارى والتوثيق بنادي محافظة الفيوم، من مكاتب إدارية ومكاتب الخدمات، التى تضم مكاتب التوكيلات العامة، والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود بمختلف أنواعها، والحفظ، والرسوم، والخزانة، وشباك البصمة الإلكترونية، وسحب البيانات، ومكاتب الموثقين، وأكد المحافظ خلال تفقده للفرع الجديد على المحافظة على المكتب، والاستغلال الأمثل لكافة خدماته التى يقدمها للمواطنين.

واستمع المحافظ، لشرحٍ عن آليات العمل داخل الفرع الجديد والتى تضمن، استقبال متلقى الخدمة، والعمل من خلال الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر من خلال البصمة الألكترونية، مع تذليل العقبات أمام المواطنين، وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، علماً بأن المكتب وكافة المكاتب مزودة بكاميرات مراقبة، فضلاً عن استعداد وزارة العدل لتوفير سيارات لتقديم خدمات الشهر العقارى للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتوفير مواقع لإنشاء مقرات لمكاتب الشهر العقاري وفروع التوثيق، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل تلك المكاتب، بناءً على التخصصات التى تحتاجها تلك المواقع الخدمية، فى إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية، فى ظل توجه الدولة لتخفيف الضغط على المكاتب العاملة بالفعل، لافتاً إلى أن فتح مكاتب التوثيق الجديدة حتى يتمكن المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بسرعة ويسر في الموعد والمكان المناسب، خاصة كبار السن وأصحاب الهمم.

من جهته، أكد مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، إلى استعداد الوزارة لفتح مقرات جديدة للشهر العقارى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 670 فرعاً لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم يوجد بها حالياً 29 مقراً لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقامت وزارة العدل خلال السنوات الماضية برفع كفاءة العديد من مكاتب الشهر العقارى بمختلف المحافظات.

وأضاف، أن "فرع توثيق نادى محافظة الفيوم"، يقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، من عمل توكيلات، وإقرارات، وعقود بيع سيارات، وتوثيق محررات رسمية، وغيرها من الخدمات، لافتاً إلى أن المكتب يعمل خلال الفترة المسائية خدمة لموظفى الحكومة الذين تحول ظروف عملهم من إنهاء إجراءاتهم بمكاتب الشهر العقاري خلال الفترة الصباحية، وتواصل وزارة العدل التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، تلبية لاحتياجات المواطنين المتعاملين مع هذا القطاع.

على هامش الافتتاح، سلم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس نادى محافظة الفيوم، درع النادي لمحافظ الفيوم ونائبه، تقديراً لدورهما فى مساندة النادى والمشاركة بكافة فعالياته، كما سلم درعين آخرين لمساعدي وزير العدل، بجانب تسليم دروع لعددٍ من المستشارين.

 

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