عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

تردد في الساعات الأخيرة، العديد من الأنباء والتقارير الصحفية، التي أشارت إلى وقوع مشاجرة بين الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، مساء أمس الأول، الاثنين، في الدوري الممتاز، بسبب خروج بيرسي تاو، خلال مجريات المباراة، على وصف ما ذكرته التقارير الصحفية.

بيرسي تاو

خناقة في الأهلي

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن بيرسي تاو، أبدى غضبه الشديد من تغييره، على حسب ما ذكرته بعض الأنباء، ودخل في صدام مع السويسري مارسيل كولر، وذلك قبل مواجهة الوداد المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، لا سيما أن هناك العديد من الأمور التي أدت إلى غضب الجنوب أفريقي تجاه كولر.

وكشفت مصادر مسئولة داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، بشأن وجود مشاجرة بالأيدي بين الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والسويسري مارسيل كولر، وذلك عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت مساء أمس الأول على ستاد القاهرة الدولي.

وأكدت المصادر المسئولة داخل النادي الأهلي، أنه ليس صحيحا ما تم نشره في العديد من المواقع ووسائل الإعلام، ولم تحدث أي مشاجرات بين بيرسي تاو ومارسيل كولر، متمنية من الجميع تحري الدقة في هذا الوقت بالتحديد، والوقوف بجوار اللاعبين والفريق، لحصد اللقب الأفريقي.