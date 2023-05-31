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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2340 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع الأوقية تراجعًا محدودًا بالأسواق العالمية، وذلك بفعل ارتفاع الدولار ، مدعومًا بتصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر دوران العمل والوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، وذلك للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع يونيو المقبل.

 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدي منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية تراجعًا هامشيًا بنحو 3 دولارات بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1957 دولارًا.

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2330 جنيهًا، ولامس مستوى 2355 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2340 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1960 دولارًا.
 

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