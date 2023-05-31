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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة.

 وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 794 شاحنة و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 429 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 365 شاحنة و 16 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  اربع  سفن وهى SN HARMONY،  الحرية، أمل والقاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة.

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 240 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج.

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وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3020 راكب بموانيها .
 

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