تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,657 شراء 2,669 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,436 شراء 2,446 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,325 شراء 2,335 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,993 شراء 2,001 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,550 شراء 1,557 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,329 شراء 1,334 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 82,637 شراء 82,993 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,600 شراء 18,680جنيها
الكيلو بيع 2,657,143 شراء 2,668,571 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.