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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,657 شراء 2,669 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,436 شراء 2,446 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,325 شراء 2,335 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,993 شراء 2,001 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,550 شراء 1,557 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,329 شراء 1,334 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 82,637 شراء 82,993 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,600 شراء 18,680جنيها
الكيلو بيع 2,657,143 شراء 2,668,571 جنيها

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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