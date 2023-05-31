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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمل الشريف تغني لـ وردة في برنامج "سعد مولعها نار".. اليوم

سعد الصغير
سعد الصغير

يستضيف اليوم، الأربعاء، الفنان سعد الصغير، في برنامجه “سعد مولعها نار”، الذى يذاع على قناة “الشمس”، المطربة أمل الشريف. 

وتحدثت عن بدايتها في عالم الغناء، وقدمت عددا من الأغاني في الحلقة لنجوم زمن الفن الجميل منها على عيني لوردة، كما تحدثت عن زوجها العازف أشرف الشهداوي نقيب الموسيقيين في طنطا، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

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وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، بحضور الإعلامية سميرة الدغيدي والدكتور هشام أحمد عبدالستار استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

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