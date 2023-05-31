الولايات المتحدة تؤكد رفض وزير الدفاع الصيني لقاء نظيره الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سعى لعقد اجتماع مع وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، لكن تم رفضه.

وقال بلينكن، خلال زيارة للسويد: "من المؤسف أن الاجتماع الذي كان يبحث عنه الوزير أوستن مع نظيره الصيني لم يعقد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مصادر في البنتاجون، أن الصين رفضت رسمياً للولايات المتحدة عقد اجتماع لوزراء الدفاع على هامش منتدى شانجريلا للأمن الإقليمي، الذي سيعقد في سنغافورة في الفترة من 2 إلى 4 يونيو.