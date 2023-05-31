تصاعد التوترات .. تحذير عاجل من دخول قوات الجيش الصربي إلى كوسوفو

قال سلافينكو ترزيتش، الأستاذ في الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون، وسفير صربيا السابق لدي روسيا، إن حالة تصعيد العنف ضد الصرب في كوسوفو، قد تستعدي تدخل القوات المسلحة الصربية وعبور الحدود الإدارية مع الإقليم.

وقال ترزيتش: "أوافق على أن هذا خطر كبير وأن الجيش سيصطدم بقوات الناتو.. وقوة كوسوفو هي الناتو. لكنني لا أستبعد احتمال أنه في حالة حدوث حوادث رهيبة ضد الصرب، فإن جيشنا سيتخطى الحدود الإدارية. أنا لا أستبعد هذا”.

وأضاف: “هناك حالة مزاجية في المجتمع الصربي تجعلنا لا نترك إخواننا تحت رحمة مصير الأقلية الألبانية وحلف شمال الأطلسي".

واعترف ترزيتش، بأنه "في الوقت الحالي، نحن مع السلام ومع الحلول الدبلوماسية”.

وأكد السفير السابق: "لكنني لن أستبعد تماما، كخطوة أخيرة في الاشتباكات، حتى يتمكن الجيش من عبور الحدود الإدارية".