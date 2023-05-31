التعليم: عملية اختيار الـ 30 ألف معلم أجريت بشفافية وبدون واسطة ..فيديو

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية و التعليم، أن قضية تطوير التعليم تعتبر أمنا قوميا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك آلية جديدة لانتقاء المعلمين، وأن مسابقة الـ 30 ألف معلم تتم بكل شفافية.

ولفت إلى أنه قصة الوسطة انتهت تمامًا، وأن الاختبارات تتم لـ المتقدمين بشكل شفاف، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حضر كشف الهيئة لـ المتقدمين.

وأشار إلى أن الاختبارات التى خاضها الـ 28 ألف متقدم، نجحوا دون وسطة، وأنه لا يوجد تدخل بشري فى اختيار الأفضل، فكل متقدم يجلس على جهاز الكمبيوتر و يقوم بحل الأسئلة.

وأوضح أن الـ 28 ألف تم اختيارهم من 95 ألف متقدم، وأن المتقدمين خاضوا اختبارات كثيرة، منها اختبارات ذهنية و بدنية.

وكشف أن ما يتم يعتبر إضافة لكل معلم، وأن ما يتم دليل على الاهتمام الكبير من الدولة لـ التعليم، وأن الاختبارات كان منها أيضا معلومات عامة و ما يتم من مشروعات بالدولة، و الثقة بالنفس، و الرد على أي أسئلة.