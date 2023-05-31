عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني لبحث العلاقات بين البلدين

صدى البلد

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم /الأربعاء/، اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا جيمس كليفرلي، تناول العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

وقالت الخارجية الكويتية إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها الحلول المطروحة للأزمة في سوريا وإنهاء معاناة شعبها والتطورات الأمنية الراهنة في السودان وأطر تعزيز مسار الدعم الإنساني للمدنيين في أوكرانيا ومناقشة الاستعدادات الجارية بشأن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2023 وغيرها من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الاستعدادت الجارية في إطار احتفالية البلدين الصديقين بمرور 70 عامًا على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 والترتيبات المعنية بهذه المناسبة العزيزة التي ستسطر في سجلات العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الصديقين وتمثل رمزية تحقيق الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين وتطلعات الشعبين.
 

لندن الاستثمار الكويتي مكتب الاستثمار الكويتي أوكرانيا سوريا الخارجية الكويتية وزير الخارجية الكويتى وزير خارجية المملكة المتحدة المملكة المتحدة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

ترشيحاتنا

2 مليار دولار تعويضًا ووقفها في مصر.. هل لعنة كليوباترا أصابت نتفليكس؟

مباحثات بين شكري ومفوض الاتحاد الإفريقي لحل النزاعات في القارة.. صور

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف أسباب فشل إطلاق بيونج يانج للقمر الصناعي العسكري

لا حاجة للدولار .. إجراء عاجل من المركزي العراقي

مناهج تقليدية ومفيش تمويل | حجازي يكشف الواقع التعليمي في الدول العربية

سقوط الأخضر.. إجراء عاجل من "بنك بريكس" لإنهاء هيمنة الدولار بعملة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ