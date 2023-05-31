عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ

الآثار والري.. برلماني: هناك حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء|فيديو

أحمد السجيني
أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حالات لا يوجد فيها تصالح على مُخالفات البناء مثل: حالات دستورية، مثلاً: "لا يجوز التصالح على أراضي الآثار، و أراضي الري.

txt

برلماني: قيمة التصالح في مخالفات البناء لن تتغير

txt

تنفيذي الشرقية: تلقينا 248619 طلب تصالح في مخالفات البناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا يمكن للحكومة أو البرلمان بالخروج بنص يخالف الدستور.

ولفت إلى أن من بنى في أماكن لا يجوز فيها التصالح، تكون تلك الأماكن ليس مملوكة لمن يسكن فيها، وأن تلك الأرض غير مكسبة لـ الملكية. 

وكشف أن قيمة التصالح في مخالفات البناء لن تتغير، ولكن سيكون هناك حزم جديدة لـ طلبات التصالح، أن التصالح قانون استثنائي، والأصل فيها مخالفة، وأن من ارتكب مخالفة يتم التصالح.

ولفت إلى أن كل من ارتكب مخالفة يكون هناك تقنين لـ الأوضاع، وأن كل شخص ارتكب مخالفة سيتعرض لـ العقاب، من خلال غرامات.

وأشار إلى أن هذا الأمر تحول من قضية فردية، لـ قضية مليونية، وأن هذا الملف سيتم غلقه قريباً.

وتابع: "غلق هذا الباب حتي يكون هناك سلم، وكل من خالف سيحصل على رخصة، وأن هذا حتى لا يقوم موظف بتهديد أحد المواطنين".

وكشف أن الهدف من تقنين الأوضاع ليس لـ تجميع الأموال ولكن لحل مشكلات المواطنين، وأن كل من ارتكب مخالفة سيكون له فرصة لـ التصالح.

وأوضح أنه علم أن هذا القانون أوشك علي الانتهاء، وأن القانون الآن في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأن هناك بعض المواد يتم التعديل فيها.

مجلس النواب النواب احمد السجيني تصالح مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

ترشيحاتنا

روسيا تكشف حقيقة نشر وحدات عسكرية على أراضي زابورويجيا

إدراج ملعب ترامب للجولف على القائمة السوداء في بريطانيا.. تفاصيل

صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية

روسيا تعلن انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

بطيخ ياباني على شكل هرم يثير الجدل .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ