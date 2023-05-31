للمبتدئين وبأقل الإمكانيات.. إسماعيل الشورى يقدم نصائح لاحتراف تصوير الفيديو

وجه إسماعيل وجيه الشورى، مصور الفيديو، عدة نصائح لطلبة الإعلام والشباب حول فن التصوير، قائلا إن تصوير الفيديو هو فن وعلم يحتاج إلى الكثير من الممارسة والتجربة للوصول إلى مستوى احترافي.

وأكد الشورى، على ضرورة فحص كل تفاصيل الكاميرا الخاصة بك وتعلم كيفية استخدام كل وظيفة وخاصية فيها، كما شدد على أهمية اختيار موضوع يثير الاهتمام وتصويره بطريقة مثيرة.

وتابع مصور الفيديو: يجب التحقق من إضاءة المكان الذي ستصوره واستخدم إضاءة إضافية إذا لزم الأمر لتحسين جودة الفيديو، وقم بتحديد إطار الفيديو الذي يناسب الموضوع ويساعد على تثبيت الانتباه عليه، فضلا عن استخدم الزوايا الصحيحة والمختلفة لتحديد الأفضل لكل موضوع.

كما أكد إسماعيل وجيه الشورى، على ضرورة استخدم الحركة بحذر فقد تسبب الحركات الزائدة في إفساد الفيديو، والتأكد من توازن الصوت مع الصورة وتقليل الضوضاء والتشويش.

واختتم الشورى، نصائحه، قائلا: قم بمتابعة المصورين والمخرجين المحترفين وتعلم منهم، وشاهد أفلامهم وفيديوهاتهم لتحسين فهمك لتصوير الفيديو، وقم بالتدرب بانتظام وتجربة أساليب مختلفة للتصوير والتعلم من الأخطاء، فضلا عن استخدام برامج تحرير الفيديو المناسبة لتحسين جودة الفيديو وإضافة المؤثرات اللازمة.