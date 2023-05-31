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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العمل بـ رواتب مجزية | التعليم تكشف تفاصيل تطوير المدارس الفنية ..فيديو

التعليم الفني
التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن التعليم الفني أصبح يملك فرصا كبيرة أمام طلاب المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية التطبيقية التي تخدم مهن صناعية وزراعية وفندقية.

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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك حوالي 50 مدرسة فنية تطبيقية على مستوى الجمهورية بالشراكة مع رجال أعمال.


وأشار محمد مجاهد إلى أن هناك أيضا مدارس دولية لتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاءها بمعونة أمريكية فضلا عن تطوير مناهج المدارس الفنية الحالية، مضيفا أن عدد المدارس الفنية 900 مدرسة وسيتم زيادتها إلى 1200 مدرسة في العام الدراسي المقبل.


وأكد أن وزارة التعليم جادة في إكساب الطلاب المهارة وتأهيلهم لسوق العمل، لافتا إلى أن بعض الطلاب تخرجوا ويعملون حاليا في مصانع المستثمرين برواتب مجزية.
 

التعليم الفني التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم عزة مصطفي

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