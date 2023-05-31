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رئيس التحرير
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زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول الهزات الأرضية التي حدثت اليوم حيث  ضربت  هزة أرضية اليوم  قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا  بالقرب من جزر أوكلاند غير المأهول

وكانت بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر،  وذلك حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وأوضحت وكالة المراقبة "جيونت" النيوزيلندية ان مركز الزلزال كان 33 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

كما ضرب زلزالا عنيفا اليوم جمهوريه ميانمار
وأفادت مصادر صحفية، أن هذا الزلزال كان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر
و أعلن  أيضا المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، وقوع زلزال اليوم بمحافظة "كويزون"، بقوة   4.9 درجة على مقياس ريختر . 

وأشار الى أن مركز الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي بلدة "إنفانتا"، وعلى عمق خمسة كيلومترات.
وقال انه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار مادية بسببه
وامس ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر، المناطق القريبة من محافظة إيشيكاوا غربي اليابان.

وقد وقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل إيشيكاوا غربي البلاد

وأعلنت  أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الزلزال، وليس هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو .

تسنيم خيري الهزات الأرضية زلزالا ضرب زلزالا عنيفا اليوم جمهوريه ميانمار

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