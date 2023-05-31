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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تحرير 18 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق في بيلا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملة تموينية مكبرة علي المحلات والمنشآت التجارية والأسواق بدائرة مركز ومدينة بيلا، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة ومنع التلاعب في الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة عبد الجليل صبري وأيمن غالي وعلي أمين، نواب رئيس المدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر ببيطري بيلا ، وعضوية رضا بدوي والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، وهاني عبد العاطي ومحمد غنيم، بإدارة بيلا الصحية.

أوضح رئيس مدينة بيلا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وتضمنت المخالفات ( 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر مضبوطات 8 أطباق لحوم مجمدة بدون فواتير، ومحضر مضبوطات سجائر مستوردة بدون فواتير، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، ومحضر إداري عدم ثبوت مخالفات تموينية)، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، استمرار شن الحملات الدورية والمفاجئة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للمواصفات، ومحاربة الاستغلال، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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