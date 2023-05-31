الشامي يقود تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز المحدد موعده التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بإستاد الجبل الأخضر بالقاهرة

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي :

حارس مرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : باهر المحمدي ومحمد نصر و محمد دسوقي وكريم عرفات

خط الوسط : سيرجي اكا ومحمد حسن وأحمدمدبولي

خط الهجوم : ياوانور و فراس الشواط ومحمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمد كوكو حارسا ومعه عصام صبحي وأحمد محسن وكريم الديب ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعمر الساعي وأبو بكر حمزة الجمل

