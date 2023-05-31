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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| 5 تعليمات مهمة من المعاهد الأزهرية قبل امتحانات الثانوية.. وروشتة نبوية لمواجهة غلاء المهور

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

أحمد عمر هاشم : الرئيس السيسي شخصية محبة للدين.. وتكريمه وسام لكل العلماء.. ووالدي الشخصية الجوهرية في حياتي |حوار

 

كيف نفهم مصطلح البدعة فهما صحيحا ؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

 

في اليوم العالمي لمكافحة تعاطي التَّبغ.. الأزهر: الإقلاع عن التدخين يعد مجاهدة

 

الأوقاف تعلن افتتاح 3 مراكز لتلاوة القرآن الكريم الجمعة المقبل

 

روشتة نبوية لمواجهة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج يكشفها عمر هاشم

 

علي جمعة: صلاح النفس ومنهجها القويم في المحبة والاحترام للمخلوقات واحد

 

5 تعليمات مهمة من المعاهد الأزهرية قبل امتحانات الثانوية

النشرة الدينية احمد عمر هاشم كيف نفهم مصطلح البدعة فهما صحيحا الأزهر القران الكريم

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