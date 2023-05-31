النشرة الدينية| 5 تعليمات مهمة من المعاهد الأزهرية قبل امتحانات الثانوية.. وروشتة نبوية لمواجهة غلاء المهور

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
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كيف نفهم مصطلح البدعة فهما صحيحا ؟.. أحمد عمر هاشم يجيب
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