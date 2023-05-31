ضربات قوية.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

أعلن حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، تعرض منطقة شبيكينو في بيلجورود لقصف من قبل الجيش الأوكراني.

وتلقى جلادكوف، خلال بث مباشر، معلومات من رئيس منطقة شيبيكينسكي، فلاديمير شدانوف، حول قصف جديد للقوات المسلحة الأوكرانية ل، شبيكينو.

وقال جلادكوف، خلال البث المباشر على الشبكات الاجتماعية: “في إحدى المؤسسات الصناعية. الآن سأنتهي من البث المباشر، وسنتفهم العواقب وإجراءات التصفية بمزيد من التفصيل".

وبالأمس، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الأوكراني قصف ملجأ للنازحين في منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا.

وقال جلادكوف، عبر “تليجرام”، إن “الهجوم خلف العديد من القتلى والجرحى من المدنيين”، ولم يقدم جلادكوف حصيلة دقيقة، واكتفى بالقول إنه كان في مكان الحادث.

تُظهر اللقطات التي لم يتم التحقق منها من المشهد والتي تم تداولها عبر الإنترنت قذيفة استقرت علي الطريق، بالإضافة إلى سيارة متوقفة أصيبت بشدة بشظايا.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن عشرات الضربات استهدفت عدة مناطق في المنطقة بقذائف الهاون والمدفعية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في يوم واحد.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إنه تم تسجيل 155 حالة إصابة في منطقة شيبيكينسكي وحدها.