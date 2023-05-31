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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كرواتيا يفجر مفاجأة صادمة بشأن شعار القوميين الأوكران

أوكرانيا
أوكرانيا

انتقد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، بشدة الشعار القومي "المجد لأوكرانيا"، وقارنه بالتحية النازية.

قال الرئيس الكرواتي: "لا يوجد فرق بين التحية النازية و"المجد لأوكرانيا”.. هذه تحيات من الشوفينيين الأكثر تطرفا في غرب أوكرانيا، الذين تعاونوا مع النازيين وقتلوا الآلاف من البولنديين واليهود... هذه حقيقة".

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وقارن ميلانوفيتش الشعار الأوكراني بالتحية الألمانية النازية وقال إنه لا يريد سماعها على الأراضي الكرواتية.

وشدد على أن بعض القادة الغربيين، وخاصة في كندا، يستخدمون الشعار القومي الأوكراني بسبب أميتهم.

الشعار القومي المجد لأوكرانيا لتحية النازية الرئيس الكرواتي كرواتيا

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