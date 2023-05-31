حرب عالمية ثالثة .. إعلان عاجل في أمريكا بسبب روسيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد تجنب حرب عالمية ثالثة، لذا فهي ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن “واشنطن ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية وذلك لتجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة”.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا لن تستخدم طائرات إف-16 الأمريكية الصنع، والتي من المقرر نقلها إليها، لشن ضربات على الأراضي الروسية”.

وأضاف: ”تلقينا تأكيدات على مستويات مختلفة، ليس فقط من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ولكن أيضا من قادة عسكريين آخرين رفيعي المستوى في أوكرانيا".