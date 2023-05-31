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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يزف البشرى لأعضاء نادي سموحة ويتوجه بالشكر لوزير الشباب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

وجه المهندس محمد فرج عامررئيس نادي سموحة الشكر  للدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة؛ لإهتمامه الكبير بحل أزمات الأندية بصفة عامة ونادي سموحة بصفة خاصة.

وكشف "فرج عامر" أن الدكتور "أشرف صبحي" أبلغه في إتصال هاتفي اهتمامه الكبير بحل أزمة الإصلاح الزراعي

وصرح رئيس نادي سموحة أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع ثلاثي بين معالي وزير الرياضة، ومعالي وزير الزراعة؛ لبحث تجديد الإتفاق السابق لحل أزمة نادي سموحة والإصلاح الزراعي حلًا جذريًا، وإغلاق الملف بصورة نهائية بما يحافظ على استقرار نادي سموحة.

وأكد "فرج عامر" أن انحياز وزير الرياضة للأندية والتدخل لحل أزماتها كما حدث مؤخرًا مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد وأخيرًا سموحة يعكس مدى الإهتمام الذي تشهده الرياضة من فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، والدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس الوزراء بالرياضة والرياضيين.

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