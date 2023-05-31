الونش يخضع لجراحة الصليبي في ألمانيا

خضع محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

وكان المدافع سافر إلى ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي إلى ألمانيا تمهيدا لخضوع الونش لعملية الرباط الصليبي.

وكانت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمود حمدي الونش أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.

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