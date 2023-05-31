رسميًا .. إيطاليا ترفع حظر مبيعات الأسلحة لـ السعودية

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا رفعت الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لـ السعودية.

وحسب قناة “العربية السعودية، قالت الحكومة الإيطالية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن “إيطاليا رفعت الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لـ المملكة العربية السعودية”.

وتم تقييد صادرات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية في عامي 2019 و 2020 لمنع استخدامها في الصراع اليمني.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيانها، إن الحظر لم يعد ضروريا “في ضوء الوضع المتغير” على الأرض، مشيدة بجهود الوساطة السعودية الأخيرة من أجل السلام.

وشهدت مبادرات السلام زخما متزايدا منذ اتفقت الرياض وطهران في مارس آذار على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة في 2016.

وقالت إيطاليا إن قرارها بشأن السعودية “يتماشى” مع رفع حظر أسلحة آخر فرضته الشهر الماضي على الإمارات العربية المتحدة، والمرتبط أيضًا بالحرب في اليمن.