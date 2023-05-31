عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"شهادات من ثورة 30 يونيو".. "الباز" يقدم برنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

تحتفل قناة "إكسترا نيوز"، من الغد أول يونيو على مدار 30 يوما بالعيد العاشر لثورة 30 يونيو، حيث يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد"، ويتضمن توثيق أحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدًا علي كل تفاصيلها وأحداثها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز ، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدكتور محمد الباز يعتبر إضافة نوعية لقناة إكسترا نيوز، لاسيما أن البرنامج يتضمن شهادات لكبار الشخصيات التى عاصرت وشاركت وكانت جزء من أحداث ثورة 30 يونيو.

وأضاف "الطاهرى" أنه تحمس جداً لظهور الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" وفكرة البرنامج الوثائقى الجديد من نوعه، حيث يتمتع "الباز" بالجرأة والبعد الأكاديمي أيضا وبالتالى البرنامج في حد ذاته يعتبر وثيقة للزمن.

"الشاهد" برنامج وثائقي، يذاع علي مدار شهر يونيو 2023، حيث يستضيف الدكتور محمد الباز، عدد من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة، والفنية والثقافية، ممن كانوا طرفًا أصيلًا في أحداث الثورة، وشهوداً علي فترة حكم الإخوان حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، وما دار فيها.

وأبرز هؤلاء الضيوف النائب سامح عاشور النقيب السابق لنقابة المحامين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السابق، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والكاتبة فريدة الشوباشي، والمخرج خالد يوسف، وشكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والنائب محمد عبد العزيز عضو حركة تمرد وعضو مجلس النواب، والفنان سامح الصريطي، والقيادى الإخواني الأسبق مختار نوح المحامى، والمخرج مجدى أحمد على.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من غداً الخميس وحتى يوم 30 يونيو الجاري فى تمام الساعة الحادية عشر مساءاً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر.

الباز إكسترا نيوز الشاهد ثورة 30 يونيو محمد الباز أحداث ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

ترشيحاتنا

موافقة مبدئية على إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم.. ونواب: يطوّر المنظومة ويلائم متطلبات سوق العمل

70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

إحباط تهريب صفقة مخدرات بـ44 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين بالبحر الأحمر

سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية| ماذا يحدث؟

تأجيل قروض المزارعين | طلب علني من نقيب الفلاحين بسبب المانجو

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ