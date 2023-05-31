"شهادات من ثورة 30 يونيو".. "الباز" يقدم برنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

تحتفل قناة "إكسترا نيوز"، من الغد أول يونيو على مدار 30 يوما بالعيد العاشر لثورة 30 يونيو، حيث يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد"، ويتضمن توثيق أحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدًا علي كل تفاصيلها وأحداثها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز ، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدكتور محمد الباز يعتبر إضافة نوعية لقناة إكسترا نيوز، لاسيما أن البرنامج يتضمن شهادات لكبار الشخصيات التى عاصرت وشاركت وكانت جزء من أحداث ثورة 30 يونيو.

وأضاف "الطاهرى" أنه تحمس جداً لظهور الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" وفكرة البرنامج الوثائقى الجديد من نوعه، حيث يتمتع "الباز" بالجرأة والبعد الأكاديمي أيضا وبالتالى البرنامج في حد ذاته يعتبر وثيقة للزمن.

"الشاهد" برنامج وثائقي، يذاع علي مدار شهر يونيو 2023، حيث يستضيف الدكتور محمد الباز، عدد من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة، والفنية والثقافية، ممن كانوا طرفًا أصيلًا في أحداث الثورة، وشهوداً علي فترة حكم الإخوان حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، وما دار فيها.

وأبرز هؤلاء الضيوف النائب سامح عاشور النقيب السابق لنقابة المحامين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السابق، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والكاتبة فريدة الشوباشي، والمخرج خالد يوسف، وشكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والنائب محمد عبد العزيز عضو حركة تمرد وعضو مجلس النواب، والفنان سامح الصريطي، والقيادى الإخواني الأسبق مختار نوح المحامى، والمخرج مجدى أحمد على.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من غداً الخميس وحتى يوم 30 يونيو الجاري فى تمام الساعة الحادية عشر مساءاً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر.