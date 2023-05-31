افتتاح مركز الشيخ أبو فيوض لتلاوة القرآن بمسجد إبراهيم الدسوقي .. الجمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح مركز الشيخ أحمد أبو فيوض لتلاوة القرآن الكريم بمسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ الجمعة المقبلة.

وقال وزير الأوقاف، يقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض يومين في الأسبوع: الجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحًا للسيدات، ومن الساعة 11 صباحًا إلى قرآن الجمعة للرجال، الثلاثاء الساعة 11 صباحًا للرجال.

وتابع: ويمنح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهله للحصول على الإجازة.

القارئ الإذاعي الكبير أحمد عوض أبو فيوض، من أبناء محافظة كفر الشيخ، ومن أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.