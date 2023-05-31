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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تفعيل أنشطة المشروع القومي لمحو الأمية خلال الإجازة الصيفية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت  جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

وقال الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة  حلوان ان الجامعة ستفعل عددًا من أنشطة المركز خلال فترة الإجازة الصيفية منها: عقد الدورات التدريبية المجانية المؤهلة لالتحاق الطلاب بالمشروع القومي لمحو الامية بعد التنسيق مع إدارات الكليات المشاركة في المشروع، مشيرًا إلى أنهم سيقومون من خلال المركز متابعة تنفيذ قرار متطلب تخرج طلاب كلية التربية وإعداد التقارير اللازمة للعرض على اللجنة التنسيقية العليا المعنية متابعة تنفيذ المشروع على مستوى الجامعة.

 

جدير بالذكر انه هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، طلاب كلية التربية لتأهلهم للمشاركة في التصفيات النهائية  للمنافسة الدولية للمشروعات الطلابية لبرنامج التبادل الافتراضي هايفر.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فيما يخص الأنشطة الطلابية ، لما له من دور فى إتاحة فرص التبادل الثقافي والعلمي للطلاب والذي سيسهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

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