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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيدة هدى شعراوي: جدتي زوجها أهلها في الـ13 عاما حتى لا يخسروا أموالهم|فيديو

حفيدة هدى شعراوي
حفيدة هدى شعراوي

قالت سنية شعراوي حفيدة هدى شعراوي، إن هدى شعراوي زوجها أهلها و هي في الـ13 عاماً، حتى لا يخسروا أموالهم، مضيفة أنها كانت صغيرة للغاية عند زواجها، و زوجها علي شعراوي كان متزوج من امرأة أخرىن و كانت هدى شعراوي زوجة ثانية.

رد فعل هدى شعراوي بعد علمها بحمل زوجة زوجها

 

وأضافت "حفيدة هدى شعراوي" ، اثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية"cbc"، قائلاً:" علي شعراوي تزوج هدى شعراوي على أساس انه هيسيب زوجته الأولى، و لكنها أكتشفت بعد فترة أن زوجته حامل، وهي فرحت للغاية"

حفيدة هدى شعراوي :هدى شعراوي قالت لزوجها، أنها تريد الذهاب لوالدتها

 

وتابعت حفيدة هدى شعراوي:"هدى شعراوي قالت لزوجها، أنها تريد الذهاب لوالدتها ،لرغبتها في الدراسة، و طلبت من زوجها أن يظل مع زوجته الأولى لأنها تحبه كثيراً"
 

 

حفيدة هدى شعراوي هدى شعراوي الإعلامية منى الشاذلي cbc شعراوى

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