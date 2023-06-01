حفيدة هدى شعراوي: جدتي زوجها أهلها في الـ13 عاما حتى لا يخسروا أموالهم|فيديو

قالت سنية شعراوي حفيدة هدى شعراوي، إن هدى شعراوي زوجها أهلها و هي في الـ13 عاماً، حتى لا يخسروا أموالهم، مضيفة أنها كانت صغيرة للغاية عند زواجها، و زوجها علي شعراوي كان متزوج من امرأة أخرىن و كانت هدى شعراوي زوجة ثانية.

رد فعل هدى شعراوي بعد علمها بحمل زوجة زوجها

وأضافت "حفيدة هدى شعراوي" ، اثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية"cbc"، قائلاً:" علي شعراوي تزوج هدى شعراوي على أساس انه هيسيب زوجته الأولى، و لكنها أكتشفت بعد فترة أن زوجته حامل، وهي فرحت للغاية"

حفيدة هدى شعراوي :هدى شعراوي قالت لزوجها، أنها تريد الذهاب لوالدتها

وتابعت حفيدة هدى شعراوي:"هدى شعراوي قالت لزوجها، أنها تريد الذهاب لوالدتها ،لرغبتها في الدراسة، و طلبت من زوجها أن يظل مع زوجته الأولى لأنها تحبه كثيراً"

