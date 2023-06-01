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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهيئة العامة للاستثمار تعلن موعد العمل بـ المنصة الرقمية.. تفاصيل

حسام هيبة، رئيس الهيئة
حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار

خصص برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” فقرة خاصة مع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للحديث عن إعادة صياغة الهيئة، وإجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات…
 

الهيئة العامة للاستثمار: مصر شهدت زيادة فى الاستثمار الأجنبى وتدفقاته بنسبة 70%
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن  الحركة عالمية إعادة ترتيب الأوراق فى الاقتصاديات المختلفة، متابعا: في ظل حدوث انخفاض نسبي في الاستثمار الأجنبي عالميا، إلا أنه زاد في مصر.

الهيئة العامة للاستثمار توضح آليات تعاملها مع الشركات الناشئة
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تمنح المستثمر الأجنبي إقامة لمدة عام أثناء تأسيس شركته فى مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، متابعا: نستهدف تهيئة بيئة العمل وإعطاء ثقة للمستثمر المحلى قبل الأجنبى.

العامة للاستثمار تعلن موعد العمل بـ المنصة الرقمية
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن العالم أجمع ينظر إلى مصر بأنها أحد أهم المراكز العالمية للنقل، منوها بأن إيرادات قناة السويس الدولارية ارتفعت بشكل كبير، وكذلك الامر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على صياغة منظومة متكاملة للقطاع في مصر
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة قامت بتحديد 6 قطاعات هامة لتطويرهم، مثل الطاقة المتجددة ، متابعا: نستهدف زيادة نسبة الصناعة في الناتج القومي، وفقا لإستراتيجية 2030.

الهيئة العامة للاستثمار الاستثمار الأجنبي قناة السويس الطاقة المتجددة اخبار التوك شو

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