الكهربا قطعت وهو بيقرأ.. موقف غريب في أحد سرادقات العزاء بالشرقية

في لافتة أثارت تفاعلاً وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت ضمن الأكثر تداولاً، موقف غريب لآحد المشايخ في عزاء بمحافظة الشرقية.

أقيم عزاء بقرية الملكيين مركز الحسينية، محافظة الشرقية، على أضواء كشافات الموبايل المحمول، بعد انقطاع الكهرباء بشكل مفاجيء.

عزاء على أضواء كشافات المحمول

وأكمل الشيخ أحمد المأذون تلاوته العذبة للقران الكريم دون آي تأثير بل وتفاعل معه الحضور.

وحرص الموجودون داخل العزاء على إتمام العزاء رغم انقطاع التيار الكهربي لفترة طويلة، وقدموا الدعم اللازم لظهور القاريء وسماعه بوضوح.

رواد السوشيال ميديا يتفاعلون

وجاءت ردود الفعل على الفيديو إيجابية، بالتعامل الجيد مع الموقف، وحسن تلاوة الشيخ أحمد المأذون لورد العزاء.