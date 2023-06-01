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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن قائمة اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم الحاجة إليهم في الموسم الجديد.

وقال عبد الهادي خلال برنامجه التليفزيوني: «الزمالك حدد قائمة الراحلين الفريق في الموسم الجديد، سواء لعدم الحاجة إلى جهودهم، أو انتهاء عقود بعض اللاعبين».

قائمة الراحلين عن الزمالك

«سامسون - روقا - محمد عبد الغني - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - أحمد بلحاج - مصطفى الزناري - عمرو السيسي».

وتنتهي عقود يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتجديد عقديهما مع النادي.  

بينما أحمد بلحاج، نادي الزمالك لن يفعل بند شرائه من نادي أسوان؛ إذ تعاقد معه النادي الأبيض لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

فيما سيرحل الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، بعد قضاء موسم واحد في صفوف نادي الزمالك.

وكان الزمالك، قد تعاقد مع الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، مطلع الموسم الجاري، لكنهم لم يشاركوا بصفة أساسية.

 

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