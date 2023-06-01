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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الصين تحذر من أضرار اجتماعية وسياسية محتملة للذكاء الاصطناعي.. و100 تطبيق خطير يتجسس عليك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الصين تحذر من أضرار اجتماعية وسياسية محتملة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي

 

حذر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من المخاطر التي يشكلها التقدم في الذكاء الاصطناعي، وذلك في بيان له أشار فيه إلى الأضرار الاجتماعية والسياسية المحتملة لهذه التقنيات في ظل التسارع المتنامي له.  


احذفها فورا.. 100 تطبيق خطير يتجسس عليك.. إليك القائمة كاملة

 

اكتشف عدد من الباحثين في مجال الأمن السيبراني وحدة برامج تجسس داخل عشرات التطبيقات المختلفة، وأطلقوا عليها اسم "SpinOk" حيث يمكن لبرامج التجسس هذه سرقة البيانات الخاصة المخزنة على أفضل هواتف أندرويد وإرسالها إلى خوادم يتحكم فيها الهاكرز.


اعرف إزاي تعدل رسائل واتساب بعد إرسالها على آيفون وأندرويد

 

أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لمستخدميه منذ أيام ميزة تعديل الرسائل التي تم إرسالها مدة تصل إلى 15 دقيقة، حيث كان المستخدمون يعانون في السابق لتعديل رسالة تم إرسالها بسرعة أو تحتوي على خطأ، وكان الحل حينها هو حذفها وإرسال رسالة جديدة ، مع تنبيه المستلم إلى أن الرسالة قد تم حذفها.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر رخيص.. تعرف على أحدث هاتف ريلمي في الأسواق

 

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميا عن هاتفها المميز Realme C53 ، والمخصص للشباب ومحدودي الدخل، حيث يأتي بسعر رخيص مع عدد من الإمكانات الجيدة أبرزها البطارية ذات الساعة الكبيرة، وكاميرا فائقة دقة 50 ميجابكسل.    

 

كاميرا 200 ميجا بيكسل.. ريلمي تتحدى بموبايل ينافس سامسونج وشاومي


تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Realme 11 Pro والتي تتكون من هاتفين Realme 11 Pro و Realme 11 Pro Plus مع عدد من الإمكانات المميزة الغاية أبرزها كاميرا بدقة 200  ميجابكسل.

 

سامسونج تستعد لإطلاق أفضل تابلت أندرويد في العالم .. تفاصيل

 

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق أفضل أجهزة تابلت تعمل بنظام أندرويد في العالم خلال الفترة المقبلة، حيث تتميز الأجهزة بعدد من المواصفات الجبارة التي تجعلها تنافس أجهزة آبل اللوحية.

 

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