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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي للوالدين.. ما هى أهمية الأسرة فى المجتمع

تعد الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وتلعب دورًا حيويًا في تكوين شخصية الفرد وتأهيله للمشاركة في المجتمع والحياة الاجتماعية، وبالتالي، فإن الأسرة تؤثر بشكل كبير على المجتمع بشكل عام.

في اليوم العالمي للوالدين.. كيف تحتفل به؟

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فى اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة فى المجتمع؟

فى اليوم العالمي للوالدين.. ما هى أهمية الأسرة فى المجتمع

وتتمثل أهمية الأسرة في المجتمع في النقاط التالية:
- توفير بيئة آمنة ومحفزة لتنمية الأطفال وتربيتهم، وتؤمن لهم الدعم والحماية اللازمين للنمو والازدهار.
- تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوفير الدعم العاطفي والنفسي للأفراد، وتحفيز الاهتمامبالآخرين والتعاون والتضامن بين أفراد المجتمع.
- نقل القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية والثقافية من جيل إلى آخر، وتعزيز الانتماء للمجتمع والوطن.
- تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للأفراد، وتوفير الرعاية والاهتمام للأشخاص الذين يحتاجون إليها، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى.
- تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، وتقليل الجريمة والمشكلات الاجتماعية والصحية، وذلك عن طريق تقديم الدعم والمساعدة بين أفراد الأسرة لبعضهم البعض وحل المشاكل والخلافات بينهم.

وبشكل عام، فإن الأسرة تلعب دورًا حيويًا في تشكيل المجتمع وتحقيق الاستقرار والسعادة لأفراده ولذلك، يجب علينا جميعًا الاهتمام بالأسرة وتعزيز دورها في المجتمع، والعمل على تعزيز العلاقات الأسرية وتحقيق الاستقرار والتعاون بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة لبعضنا البعض والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجهنا.

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