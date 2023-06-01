في اليوم العالمي للوالدين.. كيف تحتفل به؟

يحتفل العالم باليوم العالمي للوالدين في 1 يونيو من كل عام، وهو يوم مخصص للاحتفال بالأبوين وتقديرهما على كل ما يفعلونه من أجل أبنائهم. ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز قيمة الأسرة وأهمية الدور الذي يلعبه الأب والأم في تربية الأطفال وتكوين شخصياتهم.

فى اليوم العالمي للوالدين.. كيف تحتفل به؟

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أنه يمكن الاحتفال بهذا اليوم بطرق مختلفة، مثل تقديم الهدايا والبطاقات التهنئة وتنظيم الحفلات العائلية والتبرع للجمعيات الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة.

وشدد “ أخصائي الصحة النفسية ” على أنه يجب علينا جميعا أن نحتفل باليوم العالمي للوالدين ونقدم لهم الحب والاحترام والتقدير على كل ما يفعلونه من أجلنا، ونعرفهم أنهم دائما محل تقديرنا واهتمامنا، ونحرص على تقديم الدعم والمساعدة لهم في كل الأوقات، ونحافظ على الروابط العائلية القوية، فالأسرة هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، وتحتاج إلى الحفاظ عليها وتعزيزها لضمان الاستقرار والسلامة النفسية للأفراد. ولذلك، يجب علينا التفكير في الطرق التي يمكننا من خلالها تعزيز علاقتنا بأسرتنا وتقدير دور الأب والأم في حياتنا، ومنحهم الدعم والمساعدة اللازمين لتحقيق السعادة والازدهار في حياتهم وحياتنا.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للوالدين ليس مقتصرا على الأبوين الحقيقيين فقط، بل يمكن لأي شخص أن يحتفل بهذا اليوم مع أي شخص يعتبره والديه، سواء كان ذلك جد أو جدة أو أي شخص آخر له دور الأب أو الأم في حياته.