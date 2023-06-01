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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام أقل من 2400 جنيه.. استقرار نسبي في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد   أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار النسبي علي مستوي جميع الأعيرة حيث لم تسجل أسعار المعدن الأصفر تغيرا يذكر فعيار 21 سجل 2,340 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط  أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

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أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

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أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1-6-2023


عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674
عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,451
عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340
عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006
عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560
عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337
الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170
الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720
الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أهمية أسعار الذهب 


وتخظي أسعار الذهب بأهمية خاصة على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء أو تحقيق هامش ربح .

وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وايضا تهم المستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين فى ظل تقلبات الأسعار الذي د يشهدها العالم أجمع.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع وذلك نتيجة انخفاض عوائد سندات الخزانة، إلا أن التوقعات حول  استعادة الدولار ‏قوته واحتمال رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأمريكي يجعل ‏المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر.‏


فيما سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاع بلغ 0.4% إلى 1966.89 دولار للأوقية  .

وخلال الشهر الماضي فقد سجل المعدن الأصفر هبوط 1.1% فيما سجلت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3% إلى 1982.10 دولار عند التسوية.‏

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انهيار جديد في أسعار الذهب عالمياً.. ونصائح يجب معرفتها قبل شرائه

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ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخري فقد ارتفعت الفضة 1.5% إلى 23.56 دولار للأوقية، ‏وهبط البلاتين 1.6% إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5% إلى ‏‏1366.29 دولار حيث تتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.‏


وفى أوائل شهر مايو هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوي  متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع ‏أسعار الفائدة خلال هذا الشهر.‏

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