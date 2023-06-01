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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق تدخل الأعلى مشاهدة في مصر بأغنية «أفتكرلك إيه»

مي فاروق
مي فاروق

تمكنت الفنانة مي فاروق من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من خلال اغنية افتكرلك ايه ، والتي تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفي . 

وتمكنت مي فاروق من تحقيق ما يقرب من 200 الف مشاهدة في غضون يومين ، لتحتل بأغنية افتكرلك ايه المركز السابع من اصل 50 مركز هم الاعلي مشاهدة في مصر . 

وكانت قد أكدت مي فاروق، أنها تفاجأت باتصال الملحن عمرو مصطفى حيث طالبها بغناء أغنية "افتكر لك ايه" ووافقت على الفور، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة جدًا لهذه الفكرة وسجلت الأغنية في اليوم الثاني من مكالمة عمرو مصطفى لها.

وأضافت مي فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو مصطفى ملحن كبير وله كل التقدير والاحترام، مؤكدة أن الفكرة مميزة جدًا وهو إعادة هذا اللون من الغناء، مضيفة: "لم يكن هناك أي امضاء أي قرار أو تصريح".

وأشارت مي فاروق، إلى أنها تحمست للفكرة وسجلت وغادرت سريعًا ولم تتطرق إلى أي تفاصيل، مؤكدة أنها تحضر لعملين غنائيين سيتم طرحهم الفترة المقبلة، كما أشارت إلى أن ابنتها زينه صاحبة الـ15 عام موهوبة وصاحبت صوت جيد في الغناء.

مي فاروق الإعلامي خيرى رمضان أغنية افتكرلك إيه الفنانة مى فاروق الملحن عمرو مصطفى برنامج حديث القاهرة شاشة القاهرة والناس

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