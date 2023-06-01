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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل: الشخصيات المركبة تجذبني.. وأقدّم كوميديا مختلفة في مستر إكس

رحاب الجمل
رحاب الجمل

قالت الفنانة رحاب الجمل فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "خلال مشوارى الفنى نجحت فى تقديم أدوار الشر وهى أدوار صعبة ومرهقة وتجذبنى الأدوار المركبة لأنها تعطى الممثل مساحة فى إظهار مواهبه".

وأضافت رحاب الجمل: "ولكن الفترة الأخيرة حرصت على الخروج من هذا النمط واتجهت للكوميدى وتقديمى للكوميدي فى "مستر إكس" حمّسنى للمشاركة فى أعمال كوميدية أكثر الفترة المقبلة والمخرج إسلام خيرى قدمني بشكل مختلف".

فيلم مستر إكس

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة.

لوكات مختلفة لأبطال فيلم مستر إكس 

وحرص المخرج أحمد عبد الوهاب على تقديم أبطال الفيلم بشكل مختلف بداية من بطل العمل أحمد فهمي الذى ظهر على الأفيش الدعائى بلوك مختلف تماما عما أعتاد عليه الجمهور، كما ظهر أيضا محمد أنور بلوك مختلف تماما وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود حافظ الذى ظهر على أفيش الفيلم بدقن طويلة وشارب.

 تفاصيل فيلم مستر إكس


 ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور ورحاب الجمل، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

أحمد فهمي وهنا الزاهد احمد فهمي اسلام خيري الفنانة رحاب الجمل موسم عيد الأضحى

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