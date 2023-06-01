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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرضان أثريان بالمتحفين المصري والقبطي احتفالا بدخول العائلة المقدسة

قطعة آثرية
قطعة آثرية

ينظم المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي بمصر القديمة، معرضين أثريين مؤقتين عن رحلة العائلة المقدسة في مصر احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، اليوم الخميس، تحت عنوان ” من مصر الأمان ولها البركة“.

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه سوف يتم افتتاح المعرضين في كل من المتحفين يوم غد الجمعة الموافق 2 يونيو 2023، وذلك في إطار التعاون مشترك بين المتحفين لتسليط الضوء على مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر عن رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرضان لمدة شهر.

وأشار الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إلى أن المعرض يضم 8 قطع أثرية ترجع إلى الحضارة القبطية، ومن أبرزها أيقونة ثلاثية تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح طفلاً في المنتصف وفي يمين الصورة أحد الإنجيليين وفي اليسار أحد الملائكة، وقنينتان من منطقة أبو مينا الأثرية، وعدد 4  سلبيات زجاجية توضح بعض القطع الأثرية من العصر القبطي التي كانت من مقتنيات المتحف المصري ونقلت إلى المتحف القبطي أهمها جدارية باويط والتي يتم عرضها حاليا داخل قاعات المتحف القبطي. 
كما يقدم المعرض تقنية الواقع الإفتراضي والتفاعلي من خلال شاشات Virtual Reality  مقدمة من مؤسسة مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث.

ومن جانبها قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، إن المعرض المقام بالمتحف القبطي يضم حوالى 11 قطعة أثرية تتنوع بين مخطوطات وقطع حجرية وأيقونات وأخشاب، من أبرزها كرسي الكأس مصنوع من الخشب وعليه رسم للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح، وأيقونة تمثل دخول العائلة المقدسة مصر، ومخطوط باللغة العربية يحتوي على صلوات البصخة (صلوات تقال في أسبوع الألآم)، ومخطوط عجائب السيد المسيح منذ الطفولة.
 

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المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي بمصر القديمة دخول العائلة المقدسة أرض مصر 8 قطع أثرية الأعلى للأثار الحضارة القبطية التحرير

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