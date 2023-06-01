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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة رانيا يحيى بجائزة الدولة للتفوق في الفنون

الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس لحصولها على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، والتي منحها لها المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعه ال٦٩.


كما  يتوجه  المجلس بالتهنئة  إلى السيدات الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام ٢٠٢٣.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجوائز المستحقة لسيدات متميزات صاحبات  إنجازات واسهامات عظيمة  في مختلف المجالات، مؤكدة  ان هذه التكريمات هى نتاج  لجهد كبير وعمل شاق لسنوات طويلة عملن فيها بإخلاص وتفاني ونجحن في اثبات ذاتهن والوصول إلى لحظة التكريم متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح.


يذكر أن الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة، عازفة لآله " الفلوت" بدار الأوبرا المصرية ولها العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية فى العديد من الصحف والمجلات.


ويأتي  من بين  الحاصلين  على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام ٢٠٢٣ كل من : 
الدكتورة هناء جوهري فى مجال العلوم الاجتماعية والدكتورة دليلة الكرداني أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة على على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون ، والروائية هالة البدرى فى مجال الآداب، وفى جوائز الدولة التشجيعية وفى "مجال الآداب"، فاز بفرع "السرد القصصى والروائي"، كل من "شيرين فتحى محمد رجب، عن رواية "خيوط ليلى"، ونورا ناجى أحمد حسن صقر، عن المجموعة القصصية “مثل الأفلام الساذجة”.

 وبفرع "الترجمة من العربية وإليها"، فاز كل من "بسنت عادل فؤاد حسنى، عن الكتاب المترجم بعنوان "عميان بافيا السبعمئة" ،وفاز بفرع "الإعلام والتواصل الاجتماعى وتكنولوجيا المعلومات"، سها أحمد سعيد محمد بليغ، عن كتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون ج2، ج3، وفازت بفرع "علوم الإدارة"، الدكتورة نرمين فتحى أحمد شحاتة، عن بحث بعنوان:Contingent Effect of Board Gender Diversity on Performance in Emerging Markets: Evidence from the Egyptian Revolution ، وفاز بفرع "الثقافة العلمية"، الدكتورة ولاء حامد محمود محمد الزنارى عن بحث بعنوان: multi-functional of TiO2 @ Ag core- shell nanostructune to prevent hydrogen suffide formation durunig anacrobic digestion of sewage sludge with boosting of bio - CH4 production، وفاز بفرع "ديموقراطية الثقافة والواقع المصري"، "الدكتورة حنان كمال عبد الغنى أبو سكين، عن بحث بعنوان "ملامح الدعاية الانتخابية فى ضوء الضوابط القانونية لانتخابات مجلس النواب 2020"، وفى فرع "عائد الاستثمار فى البشر على الاقتصاد القومي"، فازت بها الدكتورة نهى سامى صبحى محمود عمر، عن بحث بعنوان: multidimensional deprivation in Egypt.

القومى للمرأة الدكتورة رانيا يحيى جائزة الدولة للتفوق في الفنون

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