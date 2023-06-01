ضبط 11قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (البلينا) .

أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (10متهمين).

كما تم ضبط (3) قضايا مخدرات "إتجار" ضبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4) متهمين و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (166) حكم قضائى متنوع.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .