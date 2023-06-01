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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من داخل الجيم.. محمد صلاح ينشر صورًا جديدة عبر إنستجرام

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل الچيم أثناء أداءة تمريناته الصباحية.

وتغنى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي بزميله في الفريق ورفيق الجبهة اليمنى، ترينت ألكسندر أرنولد رغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب من جمهور فريقه هذا الموسم لتراجع مستواه.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها “ليفربول إيكو”: "نحن فقط نؤكد أنه لا يستطيع الدفاع! أنا فقط أمزح ...".

وأضاف صلاح: "إنه رجل محترف حقًا ، فأنا دائمًا معه في صالة الألعاب الرياضية ، وفي التدريب نتحدث فقط. دائمًا ما أقول: إذا كنت تريد التحدث عن أي شيء ، فقط تعال إليّ".

 

 

وأضاف:"أنا متأكد من أن جوردان هندرسون يفعل نفس الشيء وكذلك اللاعبون الآخرون. نحن نعرف كم هو جيد وهو يعرف ذلك عن نفسه أيضًا. لا يهم بشأن رأي شخص ما ، فهو لا يغير أي شيء - فقط هذا هو رأيي دائمًا".

وعن دور اللاعب الجديد بالتقدم لوسط الميدان، قال:"كل دور يلعبه يؤثر عليّ، ما زلت أسجل الأهداف ، وما زلت أقدم التمريرات الحاسمة. الأمر مختلف قليلاً ، إنه نظام مختلف ، لكنني ما زلت قريبًا من حارس مرماهم ، لا أسقط لعمق الملعب كثيرًا حقًا. طالما أن الفريق يفوز ، فأنا ألعب بشكل جيد وكل شيء على ما يرام أنا بخير ".

 

محمد صلاح

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