تنفيذ 556 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بأسيوط

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتى (مركز وقسم شرطة أبو تيج).

وأسفرت جهودها عن ضبط (52) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (50 متهمًا " لعدد 32 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (15 متهمًا "لعدد 13 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (556) حكمًا قضائياً متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .