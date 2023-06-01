اتحاد الكرة يعلن عن عقوبات مضاعفة وتاريخية حال إيقاف أي مباراة

أعلن اللاعب أحمد حسن عن العقوبات في الجولات القادمة التي يفرضها اتحاد الكرة على النوادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "مصدر داخل اتحاد الكرة: عقوبات مغلظة في الجولات القادمة على أي نادٍ حال إيقاف أي مباراة، وستكون العقوبات مضاعفة وتاريخية لفرض الانضباط".

وأعلن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، عن امتلاء استاد القاهرة بكامل سعته في مباراة الأهلي والوداد.

وكتب مجدي عبد الغني، من خلال حسابه الشخصي على “تويتر”: "استاد القاهرة كامل العدد بإذن االله يوم الأحد".

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة مبدئية بحضور 20 ألف مشجع لحضور ذهاب نهائي أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب في الدار البيضاء يوم 11 يونيو المقبل.