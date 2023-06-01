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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تليفزيون الأردن يعلن موعد البث المباشر لنقل مراسم عقد قران الأمير الحسين.. فيديو

الأمير حسين بن عبد
الأمير حسين بن عبد الله الثاني وخطيبته الانسة رجوة

 

أعلن التليفزيون الأردني الرسمي ،اليوم الخميس، عن موعد انطلاق البث المباشر وسينقل مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن والآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران العامر الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الأردن على جميع منصات التليفزيون الرسمي الرقميّة.

بدأ العد التنازلي لبدء حفل زفاف الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولى عهد الأردن على الأنسة السعودية رجوة خالد السيف.

ويحضر الزفاف أهم وأبرز القادة والشخصيات السياسية وسط فرح الشعب الاردني وتزين الشوارع والميادين بالبهجة والسرور. 

ووصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.


حيث وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، و الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، والأمير ويليام أمير ويلز برفقة زوجته الاميرة كيت ميدلتون.

كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.


ووصل مسئولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان.

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