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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستجدات الطقس| سرعة الرياح تتجاوز 40 كم/س.. والأتربة مستمرة حتى غد الجمعة

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهد البلاد اليوم، الخميس، هي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الخماسيني القادم من الصحراء الغربية مصحوب بكتل هوائية محملة بالاتربة. 

وقالت منار غانم، في تصريحات لـ صدى البلد، إن تعرض البلاد لمثل هذه المنخفضات الجوية في هذه الفترة هو أمر طبيعي باعتباره من سمات فصل الربيع، حيث يتعرض طقس البلاد إلى أجواء الـ 4 فصول في فصل واحد، مشيره إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 40 كم/س خلال العاصفة قبل قليل. 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن يستمر الأجواء الغير مستقرة على البلاد حتى الطقس غدا الجمعة، على أن يبدأ التحسن التدريجي في الطقس اعتبارا من السبت المقبل مع بداية الأسبوع الجديد.

نشرت هيئة الارصاد الجوية، ️أخر صور الأقمار الصناعية المسجلة من قبل محطات الرصد الجوي، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعديه أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وقالت هيئة الارصاد، إن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والأجواء المغبرة على أغلب الأنحاء، أدت الى انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة؛ بعد أن سجلت القاهرة درجة الحرارة العظمي 39 درجة مئوية أصبحت الآن 32 درجة مئوية طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة.

وأشارت هيئة الارصاد، إلى أن حالة الطقس خلال ساعات الليل، سوف تعود معتدلة الحرارة على كافة الانحاء.

وحذرت هيئة الارصاد من حركة الملاحة في البحر المتوسط، حيث تكون حالته مضطربه وارتفاع الموج فيه يقارب ثلاثة أمتار.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 40 للعظمى والصغرى 27 درجة
جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 25 درجة
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة

 

 

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس

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