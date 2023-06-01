شاهد.. عقد قران ولي العهد الأردني

أبرزت صحيفة هلا أخبار الأردنية، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على المهندسة رجوة خالد آل سيف في قصر زهران.

جانب من عقد القران

وأشارت الصحيفة الى انه تمت إقامة عقد القران في شرفة المراقبة وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة. حيث انسجم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.

كما أضفت المساحات الخضراء والنباتات البسيطة والعضوية والموسمية الموجودة، على الحفل طابعاً أردنياً مميزاً.