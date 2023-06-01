رسميا.. أمر ملكي أردني بالإنعام على "رجوة آل سيف" بلقب الأميرة

أصدرت الإرادة الملكية السامية في المملكة الأردنية الهاشمية، أمرا بالإنعام على رجوة بنت خالد آل سيف، بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وجاء صدور الإرادة الملكية السامية بعد إتمام مراسم عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الأميرة رجوة في قصر زهران العامر.

وأبرزت صحيفة هلا أخبار الأردنية، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على المهندسة رجوة خالد آل سيف في قصر زهران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إقامة عقد القران في شرفة المراقبة وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة. حيث انسجم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.