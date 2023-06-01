عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني بشأن زفاف ولي العهد

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني وعروسته

أعلن الديوان الملكي الأردني  الهاشمي أنه جرى بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، و الملكة رانيا العبدالله ، اليوم الخميس ، عقد قران  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد  على  رجوة خالد السيف. 

وبحسب وكالة الأنباء الاردنية؛ أصدر الديوان الملكي الأردني امرا بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب الأميرة ، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .


وبهذه المناسبة، فقد أصدر  الديوان الملكي الهاشمي بيانا رفع فيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله ، والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات. 

كما تمني الديوان الملكي للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم والأميرة رجوةُ الحسين  حياة هانئة.


وحضر عقد القران الذي جرى في قصر زهران العامر،  الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.


كما حضر عقد القران الأميرة منى الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة راية بنت الحسين، والأميرة ثروت الحسن، والأميرة رحمة بنت الحسن، والأميرة سمية بنت الحسن، والأميرة بديعة بنت الحسن، والأميرة زينا الفيصل، والأميرة ريم علي، والأميرة فهدة هاشم، والأميرة غيداء طلال، والأميرة مريم غازي، والأميرة زينة راشد، والأميرة تغريد محمد، و الأميرة فريال.


وحضر عقد القران عدد من ذوو  الأميرة رجوةُ الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله.. ملك الأردن يستقبل قرينة الرئيس الأمريكي

استقبلها ملك الأردن.. انتصار السيسي تصل لحضور حفل زفاف الأمير الحسين

الامير الحسين بن عبدالله الأميرة رجوة الجلالة الهاشمية الحسين بن عبدالله الديوان الملكي الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

موضوعات متعلقة

كتب الكتاب بالزي العسكري..ولي عهد الأردن يخطف أنظار السوشيال ميديا.. شاهد

الأردن.. عروس ولي العهد تصل إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

عروض عسكرية.. الأمير الحسين وقرينته يصلان قصر الحسينية بالأردن

ولي عهد الأردن يجوب الشوارع على ظهر سيارة مكشوفة في تقليد ملكي|شاهد

الأولى بالمرحلة الثانوية لحفظ القرآن: حلمي تحقق بلقاء شيخ الأزهر..وقدوتي عبدالباسط عبدالصمد

منها موديل بـ 11مليون جنيه| أسعار عائلة BMW M الجديدة 2023 بمصر

مشاهد من مسير الموكب الأحمر في عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

أغرب من الخيال| احتفال هيستيري لفريق اتحاد الشرطة رغم صعود منافسه.. ما السبب ؟

محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

فيديو

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ