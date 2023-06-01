بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني بشأن زفاف ولي العهد

أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي أنه جرى بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، و الملكة رانيا العبدالله ، اليوم الخميس ، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على رجوة خالد السيف.

وبحسب وكالة الأنباء الاردنية؛ أصدر الديوان الملكي الأردني امرا بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب الأميرة ، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .



وبهذه المناسبة، فقد أصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا رفع فيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله ، والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات.

كما تمني الديوان الملكي للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم والأميرة رجوةُ الحسين حياة هانئة.



وحضر عقد القران الذي جرى في قصر زهران العامر، الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.



كما حضر عقد القران الأميرة منى الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة راية بنت الحسين، والأميرة ثروت الحسن، والأميرة رحمة بنت الحسن، والأميرة سمية بنت الحسن، والأميرة بديعة بنت الحسن، والأميرة زينا الفيصل، والأميرة ريم علي، والأميرة فهدة هاشم، والأميرة غيداء طلال، والأميرة مريم غازي، والأميرة زينة راشد، والأميرة تغريد محمد، و الأميرة فريال.



وحضر عقد القران عدد من ذوو الأميرة رجوةُ الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.