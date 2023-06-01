الصين: 430 مليار دولار حجم التجارة بين بكين والدول العربية

قالت الخارجية الصينية، إن بكين تتمتع بصداقة تقليدية مع الدول العربية. حيث إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للدول العربية.

وأضافت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن حجم التجارة الصينية العربية في العام الماضي تجاوز 430 مليار دولار. حسبما ذكر الموقع الرسمي للخارجية الصينية.

وتابعت، أنه في إطار البناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، نفذت الصين والدول العربية تعاونًا نشطًا، الأمر الذي خدم بشكل فعال تنميتها وتنشيطها.

وأكدت ماو نينج، أنه في نهاية العام الماضي، عُقدت القمة الصينية العربية الأولى بنجاح، ما أعطى دفعة جديدة لتنمية العلاقات الصينية العربية والتعاون في مختلف المجالات.

واختتمت حديثها قائلة: في ظل روح القمة العربية الصينية، سيستمر التعاون بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة، بما يعود بالنفع على شعبي الجانبين.