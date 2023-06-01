عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: 430 مليار دولار حجم التجارة بين بكين والدول العربية

صدى البلد

قالت الخارجية الصينية، إن بكين تتمتع بصداقة تقليدية مع الدول العربية. حيث إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للدول العربية. 

وأضافت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن حجم التجارة الصينية العربية في العام الماضي تجاوز 430 مليار دولار. حسبما ذكر الموقع الرسمي للخارجية الصينية.

وتابعت، أنه في إطار البناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، نفذت الصين والدول العربية تعاونًا نشطًا، الأمر الذي خدم بشكل فعال تنميتها وتنشيطها. 

وأكدت ماو نينج، أنه في نهاية العام الماضي، عُقدت القمة الصينية العربية الأولى بنجاح، ما أعطى دفعة جديدة لتنمية العلاقات الصينية العربية والتعاون في مختلف المجالات. 

واختتمت حديثها قائلة: في ظل روح القمة العربية الصينية، سيستمر التعاون بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة، بما يعود بالنفع على شعبي الجانبين.

الحزام والطريق الخارجية الصينية العلاقات الصينية العربية القمة العربية الصينية القمة الصينية العربية المتحدثة بأسم الخارجية الصينية القمة الصينية الدول العربية خارجية الصين حجم التجارة التجارة الصينية القمة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ترشيحاتنا

حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.. بث مباشر

كيفية الحماية من العواصف الترابية

سنرد بأقسى ما يمكن.. روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أوكرانيا

لحظات عقد قران ولي العهد الأردني .. فيديو

الصين: 430 مليار دولار حجم التجارة بين بكين والدول العربية

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

أغرب من الخيال| احتفال هيستيري لفريق اتحاد الشرطة رغم صعود منافسه.. ما السبب ؟

محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

فيديو

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ