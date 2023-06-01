مفاجأة .. فستان الأميرة رجوة من تصميم مصمم ازياء شهير

ارتدت الأميرة رجوة زوجة الأمير حسين ولي العهد الأردني، فستانًا أبيض كلاسيكيًا من مصمم الأزياء اللبنانية الشهير إيلي صعب في عقد القران اليوم.



وخطفت الأميرة رجوة الأنظار، مرتدية فستان باللون الأبيض البسيط، محتشما، تميز الفستان المتواضع ذو الأكمام الكاملة.

ونسقت مع الفستان الأبيض طرحة الفستان من التل الهادئ دون أي تكاليف، ووضعت الهير بيس على الرأس بطريقة جذابة وبسيطة.

كما اعتمدت على اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها دون ظهور مكلف، مما لفتت أنظار الجميع وتصدرت الترند بسبب البساطة والأناقة.