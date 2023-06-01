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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة .. فستان الأميرة رجوة من تصميم مصمم ازياء شهير

الأمير الحسين والأميرة
الأمير الحسين والأميرة رجوة

ارتدت الأميرة رجوة زوجة الأمير حسين ولي العهد الأردني، فستانًا أبيض كلاسيكيًا من مصمم الأزياء اللبنانية الشهير إيلي صعب في عقد القران اليوم.


وخطفت الأميرة رجوة الأنظار، مرتدية فستان باللون الأبيض البسيط، محتشما، تميز الفستان المتواضع ذو الأكمام الكاملة.

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محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

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سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

ونسقت مع الفستان الأبيض طرحة الفستان من التل الهادئ دون أي تكاليف، ووضعت الهير بيس على الرأس بطريقة جذابة وبسيطة.

كما اعتمدت على اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها دون ظهور مكلف، مما لفتت أنظار الجميع وتصدرت الترند بسبب البساطة والأناقة.

 

الأميرة رجوة الأمير حسين مصمم الأزياء ولي العهد الأردني إيلي صعب

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